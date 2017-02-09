Белла Хадид стала послом аксессуаров Bulgari

Итальянский модный дом Bulgari объявил, что американская супермодель Белла Хадид стала послом аксессуаров марки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба дома.

В частности, модель будет представлять сумки и очки. Новая коллекция дома осень-зима 2017 будет показана 23 и 24 февраля в присутствии Хадид в отеле Bulgari в рамках Недели моды в Милане.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.