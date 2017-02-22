Dolce & Gabbana сшил россиянкам сумки к 8 марта

В преддверии Международного женского дня итальянский модный дом Dolce & Gabbana создал специальную коллекцию сумок для России. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Vogue. Лимитированная линейка появится в столичных бутиках бренда.

В нее вошли две классические модели — Sicily и Dolce Box. Сумки выполнены из кожи и жаккарда красного, бордового, золотого и черного цветов. Каждая украшена металлическими цветами тончайшей работы, расшит кристаллами Swarovski и жемчужинами. Каждая модель представлена всего в нескольких экземплярах.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /4

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.

Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и другие.