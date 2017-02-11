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Dolce & Gabbana впервые в России сошьет мужчинам одежду на заказ

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Итальянский модный дом Dolce & Gabbana в рамках серии made to measure в московских бутиках впервые в России проведет сессию индивидуального пошива костюмов на заказ с портными из Италии, сообщила в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» представитель бренда Мишель Кастеллани.

Мастера снимут мерки с клиентов, помогут им подобрать материал и фасон смокинга, визитки, фрака, костюмов (двойки в полоску либо черной тройки), пальто (плотного либо легкого) и спортивных рубашек-поло, а также аксессуаров — шалей и шарфов из кашемира. Все заказы выполняются в Италии за несколько недель с момента заказа.

Сессия индивидуального пошива Dolce & Gabbana пройдет в московском бутике модного дома в Третьяковском проезде 11 февраля.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и другие. В январе 2016 года на неделе моды в Милане дом провел дефиле коллекции осень-зима 2017-2018, пригласив в качестве моделей популярных Instagram-блогеров.

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