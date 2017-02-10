Элитные портные займутся московскими мужчинами

В московских бутиках Ermenegildo Zegna, Brioni, Kiton, Tom Ford, Giorgio Armani, Loro Piana и Dolce & Gabbana пройдут встречи с портными марок. Клиенты смогут на заказ сшить себе одежду. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия.

На заказ можно будет сшить пальто, классические костюмы и рубашки. Одежда будет изготавливаться на итальянских фабриках. Определиться с фасоном одежды, выбрать ткань и снять мерки можно будет с февраля по март. С момента заказа до изготовления проходит несколько недель.

Например, в Giorgio Armani кроме костюмов и рубашек также можно будет заказать вечернюю одежду: смокинг, фрак, галстук-бабочку, пояс для смокинга, фрачный жилет. А в Tom Ford клиенты смогут подобрать фурнитуру и нанести на одежду монограмму со своими инициалами.