Corneliani сопоставил костюмы с мужскими характерами

Итальянская марка Corneliani представила новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон.Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. В рамках презентации марка опубликовала серию видеороликов. В одном из них мужской костюм сопоставляется с характером его владельца.

По сюжету, мужчина отправляется в командировку с тремя комплектами одежды. Каждому из них соответствует своя обстановка: соответствует свое место — изысканный французский интерьер, пустыня в окрестностях Лос-Анджелеса или шумный Нью-

Йорк.

В другом видео рассказывается об одном дне жизни главного героя в пяти образах. В кадре он носит зимние костюмы из смеси кашемира и ангоры.

Марка Corneliani основана в Мантуе в 1930-е годы мужским портным Альфредо Корнелиани, специалистом по пошиву пальто и плащей. В 1958 году сыновья Альфредо, Клаудио и Карлальберто, превратили бизнес отца в крупную компанию по производству мужской одежды, обуви и аксессуаров. Бренд представляет свои коллекции на Неделе мужской моды в Милане.