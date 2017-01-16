Dolce & Gabbana выпустил на подиум популярных подростков

Модный дом Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды и аксессуаров. Дефиле прошло в рамках недели моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Дизайнеры сделали ставку на миллениалов.

Кроме профессиональных моделей на подиуме также появились популярные Instagram-блогеры. Среди них Кэмерон Даллас и Лаки Блю Смит, а также отпрыски знаменистостей Пресли Гербер (сын Кроуфорд), Рафферти Лоу (сын Джуда Лоу), Брендон Томас Ли (сын Памелы Андерсон) и Леви Дилан (сын Боба Дилана).

Что касается самой коллекции, то в нее вошли куртки-бомберы, джинсовые куртки, свитера и пальто.

Фото: пресс-служба Dolce & Gabbana 1 /5

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и другие.