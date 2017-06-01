Bulgari показал украшенные при помощи лазера «змеиные» очки

Дом Bulgari представил несколько моделей солнцезащитных очков на летний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Коллекция передает цветовую палитру, свет и стиль, характерные для Рима. В ней представлены две линейки: Serpenti и Le Gemme Serpenti.

Модели украшены вырезанными лазером шестиугольными фрагментами, символизирующими красоту змеиной чешуи. Очки из линейки Le Gemme Serpenti, по словам представителей марки, находятся на стыке искусства и оптики: оправы отделаны позолотой и цветными камнями.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

Зимой 2017 года во время Недели моды в Милане Bulgari представил коллекцию аксессуаров сезона осень-зима 2017-2018. В нее вошли сумки и аксессуары из кожи, шарфы и пашмины, а также линия солнцезащитных очков. Дизайн аксессуаров вдохновлен коллекцией ювелирного и часового искусства Bulgari, в частности, из линии Serpenti c декоративными элементами в виде головы и чешуи змеи.