Bulgari собрал своих послов в Базеле

Генеральный директор группы Bulgari Жан-Кристоф Бабен и управляющий директор часового направления Bulgari Гвидо Террени провели в Базеле пресс-конференцию вместе с официальными представителями бренда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ней приняли участие глобальный посол марки Джон Кортахарена (Jon Kortajarena), посланник марки в Китае Крис Ву (Kris Wu), актриса Лора Харриер (Laura Harrier), а также Жасмин Сандерс (Jasmine Sanders) и Кэролайн Вриланд (Caroline Vreeland), недавно вошедшими в семью Bulgari.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

Компания выпускает драгоценности, часы, аксессуары из кожи, парфюмерию, а также владеет и управляет отелями класса люкс под своим брендом.