Bulgari займется выпуском украшений в Валенце

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari открыл новое ювелирное производство в итальянской Валенце, традиционном центре производства изделий из драгоценных металлов, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 17 марта.

В 2017 году уже приступило к работе около 400 сотрудников, к 2020 году их число возрастет до 700 человек, а площадь производства составит 14 тысяч квадратных метров. При фабрике откроют школу для обучения молодых ювелиров — Bulgari Jewellery Academy. В первый набор уже принят 21 студент, всего сможет обучаться 42 человека.

«Амбициозный проект Bulgari Jewellery Academy превосходно отражает философию бренда и всей группы LVMH: оберегать наследие ювелирного ремесла и стимулировать его развитие, обучая новые поколения мастеров, но в то же время поддерживать и сам регион, который помог внедрить уникальные ноу-хау в его ДНК», — сказал генеральный директор Bulgari Жан-Кристоф Бабен.

Фото: пресс-служба Bulgari 1 /4

Новая фабрика заняла несколько зданий, и прежде всего исторический Cascina dell’Orefice («Дом золотых дел мастера»), где в начале XIX века жил ювелир Франческо Карамора, родоначальник ювелирного дела в Валенце. После реставрации в доме появились новые офисы и конференц-залы и стеклянное крыло Glass House. Производственное помещение занимает три этажа с внутренним двориком площадью 600 квадратных метров. При его строительстве использованы инновационные технологии, материалы с низким фактором влияния на окружающую среду, отвечающие этическим и экологическим нормам.

Новая мануфактура будет производить главные ювелирные коллекции дома, включая линии B.zero1, Serpenti, Diva, BVLGARI-BVLGARI и Parentesi.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида. В феврале 2017 года во время женской недели моды в Милане дом представил коллекцию аксессуаров.