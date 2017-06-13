Bulgari показал кольца в честь гадюки

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari представил новую линию колец Serpenti Viper в своей знаковой коллекции Serpenti. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании бренда во вторник, 13 июня.

Дизайн украшений, ранее реализованный в браслетах часов коллекции Serpenti и напоминающий стилизованную чешую, навеян изгибами тела гадюки (по-английски viper). Кольца из белого либо розового золота украшены бриллиантовым паве и перламутром либо кораллом.

Фото: пресс-служба Bulgari 1 /3

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В мае 2017 года дом представил коллекцию солнцезащитных очков сезона лето-2017. В нее вошли две линии: Serpenti и Le Gemme Serpenti. Дизайн оправ вдохновлен коллекцией ювелирного и часового искусства Bulgari, в частности коллекцией Serpenti c декоративными элементами в виде головы и чешуи змеи.