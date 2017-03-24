На BaselWorld показали самые тонкие в мире автоматические часы

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari представил на BaselWorld 2017 новую мужскую модель Octo Finissimo Automatic, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

На настоящий момент это самые тонкие в мире автоматические часы. Их толщина 5,15 миллиметра, при этом толщина механизма калибра BVL 138 с микроротором из платины — всего 2,23 миллиметра. Как отметил руководитель часового подразделения дома Bulgari Фабрицио Бонамасса Стиглиани, компании удалось установить третий рекорд такого рода в коллекции Octo: в 2014 в коллекции вышла самая тонкая модель с турбийоном, в 2016 году — с минутным репетиром. Корпус и браслет Octo Finissimo Automatic выполнены из титана, причем, как отметил Фабрицио Бонамасса Стиглиани, особое внимание было уделено разработке застежки браслета: в компании стремились сделать ее максимально компактной, одной толщины с браслетом. Также имеется вариант модели на ремешке из кожи аллигатора.

Ожидается, что стоимость новых часов составит около 14 тысяч швейцарских франков.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида. В марте 2017 года компания открыла новую ювелирную фабрику в Валенце.