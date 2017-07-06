Boucheron посвятил украшения русской зиме и еноту

Дом Boucheron показал в рамках Недели высокой моды в Париже коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Hiver Impérial («Имперская зима»), сообщает Vogue.

Коллекция посвящена русской зиме: креативный директор марки Клэр Шуан путешествовала по России, в частности по городам Золотого кольца, и воплотила в украшениях свои впечатления. Центральная модель коллекции — колье-трансформер Flocon в виде снежинки с горным хрусталем и бриллиантами, дополненное коктейльным кольцом. Парюра Baikal (колье-воротник с крупным аквамарином, кольцо и серьги) навеяны пейзажами и льдами озера Байкал. Традиционный для Boucheron бестиарий (украшения в виде фигурок животных) представлен полярной совой, лайкой и енотом.

Работая над украшениями, Шуан широко использовала не только свой любимый горный хрусталь, но и другие драгоценные и полудрагоценные камни холодной гаммы — сапфир, танзанит, шпинель, халцедон, аквамарин, лунный камень, а также перламутр и традиционный русский материал — жемчуг, из которого снизаны многорядные колье и широкий браслет-кафф. В серьгах с русским названием Rostov использована такая экзотика, как патинированная древесина осины — в сочетании с бриллиантами.

Кольцо Ladoga Фото: Boucheron 1 /8

Boucheron —французский ювелирный дом. Первый магазин был открыт в 1858 году в Париже. В настоящее время фирменные украшениы продаются в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде, Брюсселе, Дубае, Гонконге, Сеуле, Сиднее, Санкт-Петербурге и других.

Летом 2016 года марка выпустила коллекцию украшений из золотых цепей. Одна из новинок — инкрустированный бриллиантами кейп, похожий на доспехи. Источником вдохновения стал образ средневековой воительницы. На разработку одного эскиза доспехов понадобилось около 70 часов: ювелиры не использовали технологии 3D-печати.