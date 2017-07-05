Москвичкам предложили кольца на три пальца от британо-грузинского бренда

Московский модный универмаг ЦУМ представил бренд украшений Gisele for Eshvi. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в среду, 5 июля.

В ассортименте бренда — лаконичные дневные и коктейльные кольца (традиционные, а также фаланговые и на три пальца), подвески, серьги, браслеты из металла с золотым либо серебряным покрытием с декором из эмали и полудрагоценных камней (халцедона, агата, малахита и других).

Фото: Gisele for Eshvi 1 /6

Марка Eshvi основана в Лондоне двумя дизайнерами грузинского происхождения — Натией Чхартишвили и Тамарой Сванидзе. Линия Gisele for Eshvi выпускаются в сотрудничестве с Жизель Ганн (Gisele Ganne), которая до недавнего времени работала над линией серебряных изделий бренда Stephen Webster. Название марки Eshvi переводится с грузинского как «клык». Украшения бренда представлены в флорентийском магазине Luisa Via Roma и лондонском Kabiri.