Tiffany & Co. откроет второй магазин в Москве

Ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. объявила об открытии второго фирменного магазина в Москве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Он будет располагаться в здании Петровского Пассажа, открытие запланировано на конец лета.

«Мы полагаем, что Россия обладает огромным потенциалом для развития, и присутствие бренда в столице страны подчеркивает нашу приверженность к расширению бизнеса не только в России, но и в масштабах Европы», — сказал вице-президент марки Марк Жашэ.

Tiffany & Co. — ювелирная компания, основанная в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера и управляет ювелирными магазинами в разных странах мира, осуществляет прямые продажи в собственном интернет-магазине.

В конце мая 2017 года компания представила коллекцию Tiffany HardWear. В нее вошли кольца, серьги, браслеты и массивные колье-цепи из желтого золота с подвесками в виде шариков и висячих замков — популярного декоративного элемента марки. Лицом коллекции HardWear стала певица Леди Гага.