Tiffany&Co. представила в Москве коллекцию HardWear

Ювелирно-часовая компания Tiffany&Co. представила в Москве свою новую коллекцию Tiffany HardWear, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в среду, 24 мая.

В коллекцию вошли кольца, серьги, браслеты и массивные колье-цепи из желтого золота с подвесками в виде шариков и висячих замков — популярного декоративного элемента марки. Лицом коллекции HardWear стала певица Леди Гага. В Москве линию Tiffany HardWear представили в андерграундном клубе «Газгольдер». Среди гостей были замечены певица Елена Темникова, блогер Наталья Давыдова, актеры Максим Матвеев и Дарья Мороз, телеведущая Мари Коберидзе, стилист Игорь Гаранин и другие.

Колье из коллекции Tiffany HardWear Фото: пресс-служба Tiffany & Co. 1 /3

Tiffany & Co. — ювелирная компания, основанная в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера и управляет ювелирными магазинами в разных странах мира, осуществляет прямые продажи в собственном интернет-магазине.