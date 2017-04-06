Леди Гага показала новые украшения Tiffany

Американская певица, дизайнер и актриса Леди Гага приняла участие в рекламной кампании ювелирного дома Tiffany & Co. Об этом сообщает Fashionista.

Гага представила новые украшения из коллекции Tiffany HardWear, в том числе ожерелье, серьги и браслет. «Думаю, это похоже на меня. Я немного другая», — сказала она.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса и благотворительница. В 2008 году выпустила дебютный альбом The Fame, за которым последовали еще пять успешных пластинок. Леди Гага — лауреат нескольких премий «Грэмми», MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Известна своими экстравагантными нарядами.

Tiffany & Co. — ювелирная компания, основанная в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера и управляет ювелирными магазинами в разных странах мира, осуществляет прямые продажи в собственном интернет-магазине.