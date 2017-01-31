Леди Гага снялась в рекламе Tiffany & Co.

Американская певица, дизайнер и актриса Леди Гага снялась в рекламе ювелирно-часового дома Tiffany & Co., представив коллекцию украшений Tiffany City HardWear, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 31 января.

Премьера рекламной кампании Legendary Style («Легендарный стиль») и показ 60-секундного мини-фильма с участием Леди Гаги состоится 5 февраля во время 51-го Супербоула (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США), впервые в истории марки.

В мини-фильме, снятом в стилистике черно-белого кино, Леди Гага рассказывает о своем творческом пути и отношении к бренду Tiffany & Co. «Ньюйоркцы рождаются с осознанием того, что Тиффани — это лучшее, это место, где происходит волшебство. Бренд — настоящая легенда, но при этом он движется вперед и эволюционирует,» — сказала исполнительница.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса и благотворительница. В 2008 году выпустила дебютный альбом The Fame, за которым последовали еще пять успешных пластинок. Леди Гага — лауреат нескольких премий «Грэмми», MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Известна своими экстравагантными нарядами.