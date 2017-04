Клэр Дэйнс и Риз Уизерспун примерили новые драгоценности Tiffany & Co.

21 апреля в Нью-Йорке прошла презентация Blue Book 2017 — очередной коллекции высокого ювелирного искусства американской компании Tiffany & Co., сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы марки в субботу, 22 апреля.

Хозяином вечера в Сент-Эннс-Вэрхаус в Бруклине стал председатель совета директоров компании Майкл Ковальски. Его гостями были голливудские звезды и знаменитости: Риз Уизерспун, Рут Негга, Клэр Дэйнс, Хейли Беннетт и Даутцен Крез. Актриса и певица Дженнифер Хадсон исполнила для собравшихся сольный номер-сюрприз.

В коллекцию Blue Book 2017, получившую название The Art of the Wild («Искусство стихии») и посвященную красоте дикой природы, вошли кольца, серьги, колье, броши, браслеты и вечерние часы из золота и платины с бриллиантами, а также другими драгоценными и полудрагоценными цветными камнями. Коллекцию составили шесть тематических линий украшений: Whispers of the Rain Forest («Шепот дождевого леса»), Miracle Berry («Волшебная ягода»), The Falls («Водопады»), Leaves of the Sun («Листья солнца»), Feathered Cloak («Плащ из перьев»), Yesterday, Today and Tomorrow («Вчера, сегодня и завтра»).

Tiffany & Co. — ювелирная компания, основанная в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера и управляет ювелирными магазинами в разных странах мира, осуществляет прямые продажи в собственном интернет-магазине. Директор по дизайну компании — Франческа Амфитеатроф.

В прошлом году коллекцию Blue Book-2016, тема которой была заявлена как The Art of Transformation («Искусство преображения»), представили в Кунард-билдинг.