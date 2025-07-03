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08:45, 3 июля 2025Мир

США и Украина начали готовить разговор Зеленского и Трампа по одной причине

Politico: Готовится разговор Трампа и Зеленского из-за приостановки помощи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Украина и США готовят телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на фоне частичной приостановки помощи США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — отметил неназванный европейский чиновник.

По данным собеседника, США не считают свой шаг паузой в предоставлении военной помощи и все еще рассматривают варианты военной поддержки Украины. В публикации также подчеркивается, что Киев не был заранее уведомлен о решении Вашингтона приостановить поставку ряда боеприпасов.

Ранее стало известно, что решение Пентагона о частичной приостановке помощи шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информируют о таких вопросах.

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