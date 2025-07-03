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08:48, 3 июля 2025Россия

Появились подробности о напавшем с ножом на врачей в российской больнице мужчине

Напавший с ножом на врачей в Иркутске состоит на учете в психдиспансере
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина, который напал с ножом на врачей в городской больнице Иркутска, состоял на учете. Подробности о нападавшем рассказал главврач больницы, ее рассказ приводит Telegram-канал Babr Mash.

По ее словам, мужчина стоит на учете в психдиспансере. Он начал угрожать врачам еще год назад — заявлял, что купит клинок, наточит его и расправится с персоналом. Один раз для того, чтобы успокоить мужчину, вызывали наряд полиции.

О том, что мужчина с ножом напал на врачей иркутской больницы, стало известно 3 июля. Пострадали две женщины. Мужчину задержали — злоумышленник признался, что хотел расправиться с врачом, так как тот якобы «хотел лишить его права на жизнь». Нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

Как уточнял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, пострадавшие при нападении находятся в тяжелом состоянии. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

ЖЗЛ
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