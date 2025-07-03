В России оценили потери Азербайджана при разрыве связей

РИА Новости: Азербайджан потеряет 1,2 млрд долларов при утрате российского рынка

Потери азербайджанского бизнеса при утрате российского рынка в результате политического конфликта составят почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

Такие выводы сделаны на фоне того, что в прошлом году Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов, из которых 4,4 процента пришлись на поставки в Россию.

Российский экспорт в Азербайджан в три раза выше — 3,6 миллиарда долларов, однако в если рассматривать в долях от общего экспорта, то в пять раз ниже — всего 0,8 процента. Таким образом, для обеих стран обвал взаимной торговли не станет критическим.

Конфликт между Россией и Азербайджаном разгорелся на прошлой неделе после массовых задержаний граждан республики в Свердловской области, подозреваемых «в ряде убийств и покушений на убийство». Двое из задержанных скончались, при этом правоохранители не стали брать на себя ответственность за произошедшее.

В Баку действия российских силовиков оценили как преследование на национальной почве, после чего уже в самом Азербайджане были задержаны несколько россиян. В их число вошли глава редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости входит в состав МИА «Россия сегодня») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, которых подозревают в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Ранее директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель рассказал, что торговый конфликт с Азербайджаном угрожает России ростом цен на помидоры. В общем импорте доля азербайджанских помидоров составляет 30-35 процентов, особенно заметной потеря станет в зимние месяцы.