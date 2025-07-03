В женских слитных купальниках 18 брендов нашли нарушения

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда, в продукции 18 из них выявили нарушения. Об этом представители ведомства сообщили РИА Новости.

Отмечается, что предметы гардероба проверялись на соответствие 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Речь идет о брендах 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna.

Испытания показали, что всем обязательным и опережающим требованиям соответствуют купальники только трех брендов: Karosport (Россия), Incanto и 25Degrees (Китай).

«Остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества», — уточняется в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что их требования — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. «Несоответствие им — не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества», — отметили собеседники агентства.

Роспотребнадзор по итогам проверки объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Специалисты приостановили действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Роскачество начнет проверку продукции, продаваемой под брендом «дубайский шоколад». Подробности раскрыл глава ведомства Максим Протасов.