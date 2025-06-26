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14:22, 26 июня 2025Экономика

Роскачество займется проверкой дубайского шоколада

Роскачество проверит популярный дубайский шоколад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В ближайшее время Роскачество начнет проверку продукции, продаваемой под брендом «дубайский шоколад». Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов в беседе с корреспондентом «Абзаца».

По его словам, исследования потребовались из-за растущей популярности сладостей, произведенных небольшими компаниями, чаще всего работающими в формате домашних или семейных цехов. Такая продукция активно распространяется через онлайн-ретейл, что создает сложности для контроля.

«Сейчас в основном это малые производства, условно, домовые и семейные производства, которые продают свою продукцию в онлайн-ретейле. Работать с данным каналом достаточно сложно», — отметил Протасов.

Он подчеркнул, что специалисты Роскачества планируют провести необходимые лабораторные исследования и оценить качество продукта.

«Мы точно проведем исследования, посмотрим, что же это за продукт, и дадим какие-то рекомендации и потребителям, и производителям. Но рейтинговать его, как делает всегда "Роскачество", вручать государственный знак качества нерегулярной продукции, невозможно», — добавил глава ведомства.

При этом он выразил надежду, что со временем за производство дубайского шоколада возьмутся крупные компании, что позволит ввести полноценную систему сертификации и контроля.

Ранее сообщалось, что россияне пристрастились к шоколаду с «волосами» и дубайским сладостям. Самым популярным трендом в еде 2024 года стал дубайский шоколад. При этом раньше одна плитка обходилась покупателям в несколько тысяч рублей, а сейчас ее можно приобрести по цене от 550 рублей. Это связано с тем, что кондитеры начали изобретать различные вариации этой сладости.

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