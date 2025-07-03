Мэр российского областного центра подал в отставку

«Урал56.ру»: Мэр Оренбурга Салмин подал заявление о прекращении полномочий

Мэр Оренбурга Сергей Салмин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает издание «Урал56.ру» в Telegram.

По информации издания, депутаты горсовета, которым предстоит утвердить решение главы города, узнали о поданном из заявлении перед самым началом заседания. Вопрос об отставке Салмина внесен в повестку под номером 6.

Также в канале опубликована копия якобы собственноручно написанного мэрам Оренбурга заявления. В нем он просит прекратить полномочия с 3 июля. На документе отсутствует дата его написания.

Позже то же издание сообщило, что депутаты утвердили отставку Салмина. Согласно опубликованной фотографии с результатами голосования, за освобождение его от должности проголосовал 31 депутат — при этом в графе об общем числе проголосовавших указано только 27 человек.

Ранее в отставку подал мэр Анапы Василий Швец. Предположительно, его отставка может быть связана с переходом на пост заместителя губернатора Краснодарского края.