Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 3 июля 2025Россия

Мэр российского областного центра подал в отставку

«Урал56.ру»: Мэр Оренбурга Салмин подал заявление о прекращении полномочий
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает издание «Урал56.ру» в Telegram.

По информации издания, депутаты горсовета, которым предстоит утвердить решение главы города, узнали о поданном из заявлении перед самым началом заседания. Вопрос об отставке Салмина внесен в повестку под номером 6.

Также в канале опубликована копия якобы собственноручно написанного мэрам Оренбурга заявления. В нем он просит прекратить полномочия с 3 июля. На документе отсутствует дата его написания.

Позже то же издание сообщило, что депутаты утвердили отставку Салмина. Согласно опубликованной фотографии с результатами голосования, за освобождение его от должности проголосовал 31 депутат — при этом в графе об общем числе проголосовавших указано только 27 человек.

Ранее в отставку подал мэр Анапы Василий Швец. Предположительно, его отставка может быть связана с переходом на пост заместителя губернатора Краснодарского края.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты неожиданные детали приостановки помощи США Украине

    США и Украина начали готовить разговор Зеленского и Трампа по одной причине

    В России собрались увеличивать стоимость иностранных товаров

    В женских слитных купальниках 18 брендов нашли нарушения

    Пентагон решил усилить танки Abrams с оглядкой на российские технологии

    Стало известно о попытках ВСУ стабилизировать фронт в Харьковской области

    Мэр российского областного центра подал в отставку

    Иностранки спрятали закладки с мефедроном на детских площадках под Москвой

    Населенный пункт в России остался без света после попытки атаки БПЛА

    Депутат Рады обвинил Зеленского в ослаблении УПЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости