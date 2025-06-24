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11:21, 24 июня 2025Россия

Стало известно об отставке главы курортного российского города

Глава Анапы Василий Швец уходит в отставку, он может стать вице-губернатором
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Анапы Василий Швец покинет свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash. Данные о смене градоначальника также подтвердил источник местного СМИ «Анапское Черноморе» и KP.RU.

По информации источников, Швеца отправят на повышение — он может занять кресло вице-губернатора Краснодарского края. Кроме того, есть версия, что чиновника, который руководил курортным городом на юге России, отправят на федеральный уровень. Официального сообщения о назначении пока нет. Также нет данных о том, кто займет место Швеца.

Швец руководил Анапой с лета 2020 года. Он занял пост градоначальника после отставки Юрия Полякова, которого критиковали региональные власти.

В мае 2024 года мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку. Впоследствии его, а также его супругу Янину арестовали по подозрению в растрате и получении взяток.

ЖЗЛ
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