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08:48, 3 июля 2025Бывший СССР

Президент страны ЕАЭС вылетел в Азербайджан

Президент Киргизии Жапаров посетит Азербайджан с рабочим визитом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Азербайджан, где посетит саммит глав государств Организации экономического сотрудничество в Ханкенди. Об этом сообщает глава отдела внешней политики администрации главы республики Сагынбек Абдумуталип, передает 24.KG.

По его словам, тема встречи — новое видение организации надежного и климатически устойчивого будущего. «Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», — заявил Абдумуталип.

Сообщается, что в работе саммита примут участие ряд глав государств, в том числе, лидер принимающей страны Ильхам Алиев.

Также во время визита запланировано открытие школы в Азербайджане, построенной Киргизией.

1 июля Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку на фоне публичного конфликта с Россией.

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