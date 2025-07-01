Алиев поблагодарил Зеленского за поддержку на фоне конфликта с Россией

Алиев поблагодарил Зеленского за поддержку на фоне конфликта с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за поддержку на фоне конфликта с Россией. Об этом сообщает Minval Politika со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертями азербайджанцев, произошедших во время операции российских силовиков в Екатеринбурге. Также лидеры договорились о скором проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии.

«Было вновь подтверждено взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины», — сообщила пресс-служба.

Ранее посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Сообщается, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге».

