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08:44, 3 июля 2025Экономика

В России собрались увеличивать стоимость иностранных товаров

«Ъ»: Минпромторг готовит аналоги утильсбора в автопроме для других видов товаров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минпромторг прорабатывает введение промышленного сбора, который должен стать аналогом утилизационного сбора в автомобильной промышленности. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Алиханова в Совете Федерации пишет «Коммерсантъ».

Он указал, что речь идет об особо важных отраслях промышленности, таких как радиоэлектронная и микроэлектроника, а собранные в специальный фонд средства пойдут на их развитие в России. Как и в случае с автопромом, отечественным производителям такой квазиналог планируют компенсировать.

Разница с утилизационным сбором будет во многом формальной. Если первый имеет целевое назначение, то есть речь идет об оплате гипотетической утилизации техники, то второй напрямую связан с мерами поддержки, объяснил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Детали механизма в ведомстве не раскрывают.

В свою очередь, председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков, знакомый с ходом обсуждения, назвал платежи «квазиимпортными пошлинами».

Алиханов заверил сенаторов, что платеж не сделает иностранную технику существенно дороже, потому что размер сбор сделают небольшим. Кроме того, он не исключил, что сам сбор может носить срочный характер, то есть с ограничениями по срокам действия для получения конкретной суммы.

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Саму идею промышленного сбора министр объяснил угрозой демпинга со стороны различных стран при поставках в Россию. Что касается введения такой практики для автомобилей, то она, по мнению чиновника, хорошо зарекомендовала себя в качестве защитного механизма.

Член координационного совета «Деловой России», председатель правления ГК «Аквариус» Алексей Калинин заметил, что минимальный сбор может составить десять процентов, таким образом, за пять лет общая его сумма превысит 600 миллиардов рублей, а четвертую часть средств вернут российским производителям. По его мнению, такая мера сделает российскую продукцию более конкурентоспособной.

В прошлом году в целях поддержки российского автопрома власти резко подняли утилизационный сбор. На фоне повышения стоимости автомобилей производители и дилеры столкнулись с обвалом продаж. По словам Алиханова, чтобы не допустить падения рынка на 40 процентов, власти хотят увеличить скидки по механизмам поддержки спроса на российские машины за счет повышения сбора на автомобили с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил, ввозимые в страну физлицами.

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