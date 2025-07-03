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08:42, 3 июля 2025Наука и техника

Пентагон решил усилить танки Abrams с оглядкой на российские технологии

Ростех: США модернизируют танки Abrams, опираясь на опыт и разработки России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Army/Spc. Rebeca Soria/ Reuters

Пентагон решил модернизировать броню танков Abrams, опираясь на опыт и разработки России. Об усилении американской военной техники с оглядкой на российские технологгии рассказали в Ростехе, передает ТАСС.

План по усовершенствованию защиты Abrams возник после неудачного боевого применения этих танков в зоне специальной военной операции (СВО). Новая комплектация должна будет включать специальное покрытие, которое снизит тепловую заметность, и элементы дополнительной пассивной защиты от атак с воздуха, в том числе от дронов-камикадзе.

В Ростехе уточнили, что США используют опыт РФ в применении специального покрытия для брони и верхней защиты полусферы. «Спецпокрытие — это аналог нашей "Накидки", дополнительная защита верхней полусферы — аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала"», — пояснили там. До этого американские производители также переняли концепцию динамической защиты, которая подвергалась критике с их стороны в конце 80-90-х.

В госкорпорации подчеркнули, что Abrams показали ограниченную эффективность на Украине, а почти все имевшиеся у Вооруженных сил республики (ВСУ) единицы, по разным данным, уже уничтожены.

«Многие эксперты признают, что российские танки лучше аналогов адаптированы к современным условиям боя. Защита включает динамические элементы, дополнительные броневые экраны, сетки, средства РЭБ, средства маскировки и другие решения», — резюмировали в Ростехе.

Ранее западное издание Military Watch Magazine (MWM) рассказало о недостатках танков Abrams. В частности, их расход топлива значительно выше, чем у других машин, что усложняет их использование в затяжном конфликте.

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