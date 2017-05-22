Бриллиант в форме сердца продали за 15 миллионов долларов

На аукционе, который прошел в Женеве, продали бриллиант под названием La Legende. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Luxurylaunches. Драгоценный камень огранен таким образом, что стал похож на сердце, он весит около 92 карат. С молотка лот ушел за 14,9 миллиона долларов.

Огранкой камня занимались мастера французской компании Boehmer et Bassenge, свое название он получил в честь придворных ювелиров короля Людовика XV. По словам аукционного дома Christie's, камень такого размера — «действительно, легенда и имя ему очень подходит».

Осенью 2016 года ювелирный дом Graff представил самый большой бриллиант в форме сердца. На его создание ушло около полутора лет. Вес драгоценного камня составляет около 119 карат.

По словам представителей ювелирного дома, камень не будут передавать в музей. Его планируют сделать частью украшения.