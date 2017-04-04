Крупнейший розовый бриллиант продали за 71 миллион долларов

На торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге продали редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). С молотка он ушел за 71,2 миллиона долларов, что на 10 миллионов превышает заявленную стоимость. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает The Telegraph.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся только два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.

Весной 2016 года на торгах в Женеве был продан розовый бриллиант грушевидной формы весом 15,38 карата (чуть больше трех граммов). С молотка драгоценный камень под названием «Уникальный розовый» (Unique Pink) ушел за 31,6 миллиона долларов.