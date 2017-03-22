Крупнейший розовый бриллиант оценили в 60 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). Он является самым крупным камнем в своем сегменте. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Драгоценный камень был найден в 1999 году при разработке алмазных месторождений в Африке. На его обработку у ювелиров ушло порядка двух лет. Стартовая цена лота — более 60 миллионов долларов.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся всего два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.

Весной 2016 года на торгах в Женеве был продан розовый бриллиант грушевидной формы весом 15,38 карата (чуть больше трех граммов). С молотка драгоценный камень под названием «Уникальный розовый» (Unique Pink) ушел за 31,6 миллиона долларов.