Tiffany & Co. пустила бриллиантового слона на благотворительность

Фото: Tiffany & Co.

Американский ювелирно-часовой дом Tiffany & Co. выпустил эксклюзивную брошь из платины с бриллиантами в форме стилизованного силуэта слона в поддержку фонда охраны диких слонов Elephants Crisis. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 13 июня.

На вечере в поддержку инициативы Save the Elephants, организованном Tiffany & Co. совместно с журналом Porter в Кенсингтонском дворце в Лондоне, были замечены супермодели Кара Делевинь, Наталья Водянова, Джин Кемпбелл, Каролина Вайнберг и Ванесса Аксенте. Ведущей вечера стала модель Даутцен Крез. Все гости получили в подарок подвеску из коллекции Save the Wild collection, которая появится в продаже в сентябре.

Фото: Tiffany & Co.

Tiffany & Co. — ювелирная компания, основанная в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера и управляет ювелирными магазинами в разных странах мира, осуществляет прямые продажи в собственном интернет-магазине. В мае 2017 года компания представила в Москве свою новую коллекцию Tiffany HardWear.