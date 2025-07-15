Девушка с очень плохим зрением пожаловалась на интимную жизнь с бойфрендом

Пользовательница Reddit с ником Mesphyria рассказала о том, как бойфренд начал использовать ее физический недостаток в сексуальной игре. Плохо видящая 30-летняя женщина пожаловалась, что избранник фактически полностью контролирует их половую жизнь.

«У меня сильная близорукость, зрение — минус 14. За те пару лет, что мы встречаемся, у нас каким-то образом выработалась норма: он снимал мои очки, чтобы инициировать секс или близость. Он никогда ничего не спрашивал и не говорил, просто снимал. Иногда он забирает их еще до того, как я просыпаюсь. Если я тянусь за очками, а их нет на тумбочке, я уже знаю, что случится дальше», — написала автор.

Кроме того, ее раздражает момент, когда бойфренд трогает очки, начиная с них прелюдию и заставляет женщину умолять его не снимать их с нее. Также он дразнит свою избранницу, говоря, какие у нее толстые очки, что автор темы находит крайне унизительным и травмирующим, поскольку так она чувствует себя инвалидом.

Когда Mesphyria попыталась честно поговорить об этом с бойфрендом, это спровоцировало многочасовой скандал, а следующим утром мужчина просто сломал ее очки, пока автор спала, и ушел на весь день из дома. После этого она долго плакала, пытаясь их починить. Тем не менее она не хочет разрывать отношения, потому что все остальное в них ее устраивает.

Пользователи в комментариях назвали поведение мужчины сексуальной эксплуатацией и удивились тому, что сломанные в такой ситуации очки не стали поводом для расставания.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался посетителям портала на свою девушку, раз за разом повторяющую одну и ту же шутку во время секса. По словам 23-летнего парня, это разрушило их половую жизнь.