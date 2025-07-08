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04:01, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Повторяемая девушкой во время секса шутка разрушила ее половую жизнь с возлюбленным

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_gfcadvice пожаловался другим посетителям портала на свою девушку, раз за разом повторяющую одну и ту же шутку во время секса. По словам 23-летнего парня, это разрушило их половую жизнь.

«Пару месяцев назад я в шутку сказал, что она может "съесть мою сосиску", если она голодна. Моя девушка-еврейка тоже пошутила в ответ, сказав, что "это не кошерно". Я сказал ей, что это куриная сосиска, после чего мы оба рассмеялись. Это было очень смешно, но теперь каждый раз, когда дело близится к сексу, она кричит "Куриная сосиска!" голосом [актера] Джека Блэка», — рассказал молодой человек.

По его словам, эта фраза вызывает у него отторжение, из-за чего страдает и половая жизнь. Он несколько раз пытался обсудить со своей возлюбленной эту проблему, однако она отреагировала на смену частоты секса неожиданным образом, заподозрив ThrowRA_gfcadvice в том, что он ее больше не любит. Переубедить ее пока не получилось.

Другие пользователи посоветовали автору еще раз поговорить с девушкой, но сделать это со всей серьезностью, детально описав, какие эмоции у него вызывает шутка про сосиску. Кроме того, они отметили очевидные проблемы с коммуникацией внутри отношений, в которых один партнер не прислушивается даже к таким проблемам другого.

Тем временем другие пользователи Reddit поделились персональными секретами, которые считают залогом классного секса. Большинство из них указали на необходимость долгой прелюдии и порекомендовали сперва доводить до оргазма женщину.

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