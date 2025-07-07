Мужчины и женщины поделились своими секретами классного секса

Женщины и мужчины поделились персональными секретами, которые считают залогом классного секса. Свои приемы они раскрыли в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство пользователей указали на необходимость долгой прелюдии и порекомендовали сперва доводить до оргазма женщину.

Медленная, обдуманная прелюдия. Ничто так не заставляет кровь бурлить Academic_Definition5 пользователь Reddit

Другие посоветовали чаще смешить партнеров.

Смех снимает напряжение, делает секс веселым и напоминает нам, что не обязательно быть идеальными FoxieInMotion пользовательница Reddit

Также для хорошего секса мужчины и женщины рекомендовали привести себя в подтянутую физическую форму.

Становитесь стройнее и подтянутей. Здоровое питание изменит все, и ваша сексуальная жизнь улучшится безмерно! DucktapeCorkfeet пользователь Reddit

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил ее о том, чтобы она удовлетворила его ступнями.