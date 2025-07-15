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03:30, 15 июля 2025Из жизни

Леопарда поймали на приманку из живых собак после набегов на деревню

В Индии поймали леопарда, из-за которого люди боялись выходить из домов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: sittitap / Getty Images

В индийском штате Карнатака поймали леопарда, который полтора месяца держал в страхе деревню. Об этом сообщает издание The Hans India.

Трехлетний самец леопарда прятался в лесах и совершал набеги на деревню Донгрампур. Хотя он охотился только на собак, кур, павлинов и коз, жители деревни боялись, что рано или поздно он перейдет на людей. Чтобы не столкнуться с хищником, они старались не выходить из домов после заката.

Сотрудники лесного департамента несколько недель пытались изловить животное. В итоге они пошли на хитрость: установили две железные клетки, которые опрыскали мочой и пометом самки леопарда. Кроме того, рядом привязали живых кур и собак. Приманка сработала.

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Пытаясь выбраться из клетки, леопард получил незначительную травму морды. Теперь специалисты осмотрят зверя и выпустят его на волю вдали от человеческого жилья.

Ранее в индийском штате Тамилнад поймали леопарда-людоеда, предположительно напавшего на маленькую девочку. Хищник схватил ребенка и утащил в лес.

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