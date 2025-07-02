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03:34, 2 июля 2025Из жизни

После исчезновения четырехлетней девочки пойман леопард-людоед

В Индии пойман леопард-людоед, утащивший четырехлетнюю девочку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В районе индийского города Валпарай, штат Тамилнад, поймали леопарда-людоеда, предположительно напавшего на маленькую девочку. Об этом сообщает издание The Hindu.

Нападение произошло вечером 20 июня на чайной плантации Пачамалай. Леопард выскочил из зарослей, когда четырехлетняя Рошини Кумари, дочь рабочих-мигрантов из штата Джаркханд, играла перед домом. Хищник схватил ребенка и утащил в лес.

Для поисков девочки была организована масштабная операция, в которой участвовали 20 сотрудников лесного департамента и служебные собаки. Останки обнаружили на следующий день примерно в 700 метрах от места исчезновения ребенка.

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Сотрудники лесного департамента установили в районе камеры наблюдения и начали расчищать кусты возле жилых домов. 22 июня они разместили первую клетку с приманкой, на следующий день — вторую. Поиски осложнялись непрерывными дождями, из-за которых зверь затаился.

Рано утром 26 июня леопард попался в одну из ловушек. Животное перевезли в тигровый заповедник Анамалай. Образцы его ДНК сравнят с образцами, собранными на месте нападения, чтобы подтвердить, что на девочку напал именно этот зверь.

Ранее сообщалось, что конфликты между людьми и дикими животными в этом регионе участились. В Тамилнаде уже тестируют системы оповещения на основе ИИ, но их пока недостаточно. Некоторые специалисты призывают к переселению людей из опасных зон.

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