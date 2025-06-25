Леопард утащил в лес четырехлетнюю девочку

В Индии леопард похитил четырехлетнюю девочку из дома и утащил в лес

В Индии леопард утащил четырехлетнюю девочку прямо из дома. Об этом сообщает NDTV.

Случай произошел в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка по имени Рошни, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла возле дома, когда леопард напал на нее на глазах у матери. Зверь похитил ребенка и утащил в лес. Поиски продолжались 18 часов, в операции участвовали сотрудники полиции, лесники, служебные собаки и дроны. Изуродованные останки нашли в лесу, в пяти километрах от места нападения.

Нападение вызвало панику среди местных жителей. Власти планируют отловить хищника и, вероятно, отправить его в зоопарк.

Эксперты отмечают, что конфликты между людьми и дикими животными в этом регионе учащаются. В Тамилнаде уже тестируют системы оповещения на основе ИИ, но их пока недостаточно. Некоторые специалисты призывают к переселению людей из опасных зон.

Ранее сообщалось, что В Индии пятилетний мальчик стал жертвой леопарда. Ребенок проводил время с дедушкой, когда на участке появился хищник и напал на мальчика. Зверь на глазах у мужчины утащил ребенка на расстояние около 300 метров.

