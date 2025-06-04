Леопард растерзал пятилетнего мальчика

В Индии леопард убил пятилетнего ребенка на глазах у дедушки

В Индии пятилетний мальчик стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел на ферме в деревне Диндори Шивар, штат Махараштра. Ребенок проводил время с дедушкой, когда на участке появился хищник и напал на мальчика. Леопард на глазах у мужчины утащил ребенка на расстояние около 300 метров. Дедушке удалось отпугнуть животное криками, но его внук истек кровью по пути в больницу.

Это уже второе фатальное нападение леопарда в регионе за последний месяц — 25 апреля хищник растерзал 20-летнюю девушку в соседней деревне. Местные жители потребовали от лесного департамента срочных мер по отлову опасного животного.

Власти оперативно установили три ловушки в радиусе 400 метров от места происшествия и четыре камеры наблюдения. Уже утром в понедельник был пойман трехлетний самец леопарда, которого считают виновником нападения. Животное доставили в ветеринарный центр для анализов: специалисты возьмут пробы ДНК, чтобы окончательно подтвердить его причастность смерти мальчика. Если это тот самый леопард, его переселят в заповедник.

Ранее в Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома. Все произошло на глазах у ее детей.

