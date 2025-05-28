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05:06, 28 мая 2025Из жизни

Леопард растерзал спавшую на крыше женщину

В Индии леопард убил женщину на глазах у ее детей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jake Weirick / Unsplash

В Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома. Об этом сообщает NDTV.

Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва, которая находится в лесном массиве в буферной зоне заповедника Катарниагхат. 48-летняя Захира спала на открытой крыше вместе с двумя детьми, когда появился хищник и набросился на нее у них на глазах. Вместе со зверем Захира упала с крыши. Дети пытались помочь матери и подняли шум. Это спугнуло леопарда, и он скрылся в полях. Однако женщину спасти не удалось, она истекла кровью.

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