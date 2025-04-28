Старый тигр-людоед растерзал двух человек

В Индии поймали тигра-людоеда, растерзавшего двух человек

В индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который успел растерзать двух человек и тяжело ранил еще двоих. Об этом сообщает The Times of India.

Последнее нападение произошло 13 апреля. Тигр, известный как T-3, набросился на 60-летнего Витхобу Джамбуле, собиравшего цветы мадуки длиннолистной (это съедобное растение, из семян и лепестков которого также делают косметику). Когда мужчина не вернулся домой, его семья начала поиски и обнаружила изувеченное тело.

Спустя несколько дней в тигрином заповеднике Тадоба-Андхари узнали, что T-3 заметили в другом месте. На указанное место отправили группу быстрого реагирования. Тигр попытался уйти, но после напряженной погони через густой кустарник лесникам удалось его настичь и перекрыть все пути к отступлению. После этого его подстрелили дротиком с транквилизатором. Когда зверь заснул, его заперли в клетке и отвезли в исследовательский центр в Нагпуре.

Возраст T-3 оценивается в 15 лет. Для бенгальских тигров, обычно живущих до 13-15 лет, это глубокая старость. Именно это, по мнению специалистов, сделало его людоедом. Поймать другую добычу он уже не мог, поскольку из-за дряхлости у него выпали зубы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.