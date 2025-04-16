Тигр растерзал пенсионера

В Индии тигр набросился на собиравшего цветы пенсионера

В Индии собиравший цветы пенсионер стал жертвой тигра. Об этом сообщает My Pune Pulse.

Трагедия произошла в воскресенье, 13 апреля, вблизи деревни Чичкхеда в Брамхапури, штат Махараштра. 60-летний Винаyaкa Витхоба Джамбуле, житель Чичкхеды, отправился в близлежащий лес за цветами махуа, или мадуки длиннолистной, — ее семена и лепестки используются в косметической и пищевой промышленности. Там на Джамбуле набросился тигр и растерзал его.

Когда мужчина не вернулся домой, его семья начала поиски и обнаружила изувеченное тело в лесном участке номер 1006. Правоохранители осмотрели место происшествия и отправили тело в больницу Брамхапури для вскрытия. Директор местного лесного департамента Брамхапури Ракеш Сепат сообщил, что семье погибшего была предоставлена компенсация в размере 25 тысяч рупий (около 24 тысяч рублей).

Случай с Джамбуле вызвал панику среди местных жителей, которые сильно зависят от сбора цветов и трав в лесу. С начала года это уже 11-й случай фатальной атаки тигра в округе Чандрапур.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.