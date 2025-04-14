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10:16, 14 апреля 2025Из жизни

Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

В Индии тигр убил женщину, которая собирала цветы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Javed Dar / Globallookpress.com

В Индии женщина стала жертвой тигра. Об этом пишет Times of india.

В среду, 9 апреля, в лесном массиве Мохбоди, округ Чадрапур, штат Махараштра, 58-летняя Бхумита Харидос Пендэм собирала цветы махуа, или мадуки длиннолистной. Тигр неожиданно напал на женщину и растерзал ее. Помочь ей не смогли.

Лес Мохбоди находится буферной зоне заповедника Тадоба-Анкхари, где обитают дикие кошки. С начала года в районе было зарегистрировано уже десять смертей от атак тигров.

Лесной департамент выпустил предупреждение для местных жителей и призвал их проявлять осторожность. В прошлом году в Чандрапуре было зафиксировано 29 смертельных нападений хищников.

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