Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

В Индии тигр убил женщину, которая собирала цветы

В Индии женщина стала жертвой тигра. Об этом пишет Times of india.

В среду, 9 апреля, в лесном массиве Мохбоди, округ Чадрапур, штат Махараштра, 58-летняя Бхумита Харидос Пендэм собирала цветы махуа, или мадуки длиннолистной. Тигр неожиданно напал на женщину и растерзал ее. Помочь ей не смогли.

Лес Мохбоди находится буферной зоне заповедника Тадоба-Анкхари, где обитают дикие кошки. С начала года в районе было зарегистрировано уже десять смертей от атак тигров.

Лесной департамент выпустил предупреждение для местных жителей и призвал их проявлять осторожность. В прошлом году в Чандрапуре было зафиксировано 29 смертельных нападений хищников.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.