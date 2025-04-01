Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

В Индии тигр убил женщину, которая собирала в лесу хворост

В Индии женщина стала жертвой тигра. Об этом пишет Times of India.

Трагедия произошла в штате Уттаракханд, недалеко от деревни Девипура-Маджгаон. 45-летняя женщина Вирма Деви собирала хворост вместе с пятью другими женщинами в лесу Кхатима в двух километрах от деревни, когда на нее сзади напал хищник. Он утащил кричащую женщину в чащу. Сопровождавшие ее односельчанки в панике вернулись в деревню.

Местные жители и сотрудники лесного департамента организовали поисковую операцию. Спустя три часа им удалось найти изуродованный труп. Тигр растерзал женщину и оставил в кустах примерно в 500 метрах от места нападения.

Сачита Верма, лесничая района Кхатима, подтвердила, что на месте происшествия нашли следы нападения тигра. Она добавила, что принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Местные жители опасаются покидать дома по вечерам, поскольку это уже второе нападение тигра со смертельным исходом в регионе за последние два месяца. Представители лесного департамента усилили патрулирование в районе и планируют в ближайшее время установить ловушку.

Ранее в индийском штате Махараштра тигрица расправилась с женщиной, которая собирала в цветы в лесу. Агрессивную дикую кошку удалось поймать сотрудникам департамента лесного хозяйства.