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05:00, 1 апреля 2025Из жизни

Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

В Индии тигр убил женщину, которая собирала в лесу хворост
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии женщина стала жертвой тигра. Об этом пишет Times of India.

Трагедия произошла в штате Уттаракханд, недалеко от деревни Девипура-Маджгаон. 45-летняя женщина Вирма Деви собирала хворост вместе с пятью другими женщинами в лесу Кхатима в двух километрах от деревни, когда на нее сзади напал хищник. Он утащил кричащую женщину в чащу. Сопровождавшие ее односельчанки в панике вернулись в деревню.

Местные жители и сотрудники лесного департамента организовали поисковую операцию. Спустя три часа им удалось найти изуродованный труп. Тигр растерзал женщину и оставил в кустах примерно в 500 метрах от места нападения.

Сачита Верма, лесничая района Кхатима, подтвердила, что на месте происшествия нашли следы нападения тигра. Она добавила, что принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

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Местные жители опасаются покидать дома по вечерам, поскольку это уже второе нападение тигра со смертельным исходом в регионе за последние два месяца. Представители лесного департамента усилили патрулирование в районе и планируют в ближайшее время установить ловушку.

Ранее в индийском штате Махараштра тигрица расправилась с женщиной, которая собирала в цветы в лесу. Агрессивную дикую кошку удалось поймать сотрудникам департамента лесного хозяйства.

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