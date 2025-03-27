Молодая тигрица расправилась с собиравшей цветы женщиной

Deccan Herald: В Индии тигрица растерзала собиравшую цветы 50-летнюю женщину

В индийском штате Махараштра тигрица расправилась с женщиной. Об этом пишет Deccan Herald.

Нападение произошло в воскресенье, 23 марта, в районе Горди. 50-летняя Анусая Дхану Колхе из деревни Шиврамтола собирала в лесу цветы мадуки длиннолистной, когда на нее набросилась молодая тигрица.

«Тигрица протащила тело около 100 метров и долго сидела рядом с ним. Нам удалось спугнуть большую кошку. В итоге ее подстрелили дротиком со снотворным», — рассказал инспектор департамента лесного хозяйства.

Животное отвезли в специальный научный центр, где содержат диких животных. В департаменте отметили, что в районе нападения тигры обычно не появляются, так что происшествие требует дополнительного изучения. Родным Колхе выплатят компенсацию в соответствии с установленными правительством нормами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии тигр растерзал фермера. Мужчина опрыскивал деревья, когда на него набросился хищник.