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05:01, 25 марта 2025Из жизни

Тигр растерзал работника плантации

В Индонезии тигр убил мужчину, работавшего на плантации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Индонезии мужчина стал жертвой тигра. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Трагический инцидент произошел 13 марта на промышленной плантации в провинции Риау. Пострадал 50-летний Яфао Зебуа. В конце рабочего дня он опрыскивал деревья акации в промышленной лесополосе и вот-вот должен был вернуться к коллегам. Они уже ждали его в лодке, чтобы вернуться в лагерь для рабочих. В этот момент на мужчину набросился суматранский тигр. Хищник растерзал Яфао, оставив глубокие раны на затылке, шее и правом бедре мужчины. Помочь работнику плантации не смогли.

Позже компания, владеющая плантацией, направила на место команду зоологов для расследования инцидента и установки камер и ловушек. Эксперты нашли следы тигра и успешно поймали его в одну из ловушек. Позже животное погрузили в сон, увезли и выпустили удаленном безлюдном месте.

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Это уже третье нападение тигра в Индонезии со смертельным исходом с начала года.

Ранее в индийском штате Махараштра была объявлена охота на тигра, который за два дня растерзал двух человек. Его выслеживает группа быстрого реагирования.

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