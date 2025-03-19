Объявлена охота на тигра-людоеда

В Индии появился тигр-людоед, растерзавший двух человек за два дня

В индийском штате Махараштра объявлена охота на тигра, который за два дня растерзал двух человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

Первое нападение произошло в ночь с шестого на седьмое марта: тигр растерзал мужчину, следившего за стадом в окрестностях города Мул. Через день хищник появился в лагере, где спал пастух, и бесшумно утащил его в лес. 12-летний внук пастуха, лежавший рядом, даже не проснулся. Наутро изуродованные останки пастуха нашли в зарослях кустарника. Верхняя часть тела была полностью съедена.

В лесном департаменте выяснили, что оба раза сработали фотоловушки, установленные недалеко от мест нападения. Сравнение снимков подтвердило, что на людей охотится один и тот же тигр-людоед. «Наши сотрудники сличили полосы на спине тигра с кадров, сделанных в обоих местах, — заявил представитель лесного департамента Прашант Кхаде. — Они в точности совпали».

Лесной департамент принял решение выследить и изловить тигра. В регионе усилено патрулирование, а группа быстрого реагирования приведена в повышенную готовность и ожидает разрешения на выезд. Местным жителям рекомендовали соблюдать крайнюю осторожность.

Ранее сообщалось, что тигр набросился на жителя индийского штата Махараштра и откусил ему ногу. Мужчина не выжил.