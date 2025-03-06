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06:59, 6 марта 2025Из жизни

Тигр отгрыз ногу фермеру

TOI: В Индии тигр убил фермера из Махараштры и отгрыз ему ногу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Janosch Diggelmann / Unsplash

В Индии тигр набросился на жителя штата Махараштра и отгрыз ему ногу. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в субботу, 1 марта, в округе Гадчироли. В тот день 45-летний Сантош Бхауджи Раут, владевший кукурузной фермой у реки, отправился полить посевы. Когда он не вернулся до позднего вечера, родные отправились на поиски.

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Недалеко от кукурузной фермы они обнаружили изуродованные останки. В частности, у тела отсутствовала нога. Вскоре выяснилось, что останки принадлежат Рауту. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и местного департамента лесного хозяйства. По данным издания, у фермера осталась жена и двое детей — сын и дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии жители деревни в штате Уттар-Прадеш расправились с тигром, который напал на их соседку. Дикую кошку, в частности, переехали трактором.

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