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05:00, 3 марта 2025Из жизни

Тигр вцепился в шею женщине и поплатился жизнью

В Индии жители деревни убили тигра, который вцепился в шею их соседке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Utpal Baruah / Reuters

В Индии жители деревни в штате Уттар-Прадеш расправились с тигром, который напал на их соседку. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент случился неподалеку от города Лакхимпур. Дикая кошка пробралась в деревню ночью и напала на женщину. Тигр вцепился ей в шею и поволок в ближайшие заросли. На крики пострадавшей сбежались соседи. Они начали избивать агрессивное животное палками, а потом, как утверждают в департаменте лесного хозяйства, переехали его трактором.

Когда лесники прибыли на место происшествия, селяне два часа не подпускали их к туше тигра. Они заявили, что тигр, который поплатился жизнью, за нападение на женщину, несколько дней бродил в окрестностях деревни. Об этом неоднократно сообщали властям, однако никаких действий в ответ на жалобы предпринято не было. Более того, за несколько дней до нападения на женщину, тигр покалечил фермера, который работал в поле.

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В итоге изъять тушу животного удалось только после вмешательства полиции. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Индии тигры растерзали верующего, который отправился в храм на территории национального парка Рантхамбор, штат Раджастхан. На останки мужчины случайно наткнулись прохожие.

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